Видео, где в ГУО «Средняя школа №15» учащиеся наворачивают круги на лыжах в спортзале, разделило комментаторов на два лагеря. Кто-то поражался стратегии педагога и вспоминал свою школьную пору. В кто-то поддерживал такой подход в обучении. Руководство школы тогда объяснило, что это нормально, покрытие специальное, на нём учатся скользить, пишет 1reg.by





фото для иллюстрации, из открытых источников





И вроде тема изжила себя, но в одном из брестских чатов появилась информация, что девочку, мол, третируют за то видео. Комментаторы также писали, что отца девочки, якобы вызывали в школу для профилактической беседы.





Родитель учащегося этой школы рассказал нашему корреспонденту, что один из завучей и несколько учителей отчитывали учащуюся в гардеробе.

В интернете стали высказывать предположения, что девочку будут притеснять.

Так ли это, или ситуация обрастает слухами, уточнили у директора ГУО «Средняя школа №15» Людмилы Рощиной.

«Никто не трогает эту девочку. О том, что вызывался отец для профилактической беседы слышу впервые. Завуч разговаривала с Ангелиной* и объясняла, что её никто ни в чём не обвиняет. В случившемся её вины нет. Она абсолютно хорошая девочка и к ней ничего не имеем, – эмоционально начала свой комментарий Людмила Васильевна. – Я не знаю, что и кому хочется раздуть из этого, но не получится. Сплетнями заниматься не хочу. Проблемы нет. Никто Ангелину не обижал, никто к ней не подходил, никто папу не видел».





Единственное – на уроках дети не должны пользоваться телефонами. Иногда гаджеты у детей забирают на время занятий, чтобы они не отвлекались.

Со слов директора, учащаяся после нашумевшего ролика участвовала в соревнованиях по биатлону «Снежный снайпер». Девочка заняла высокое место и получила диплом. Если бы с девочкой кто-то «сводил счёты», как говорит Людмила Рощина, то в команду для соревнований она не попала. Туда зачисляют только избранных детей.

Рядом сидевшие заместители подтвердили слова руководителя: на учащуюся не было никакого давления.



