В центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Есть жертвы
Об этом сообщает El Pais.
Фото: @leireariz
Мощный взрыв прогремел в здании в центре Мадрида. Об этом сообщает twitter.com
В пресс-службе Национальной полиции Испании сообщили, что причиной происшествия могла стать утечка газа. Мощный взрыв уничтожил как минимум три этажа дома. На месте работают экстренные службы.
При взрыве в жилом здании в Мадриде погибли по меньшей мере три человека, еще несколько числятся пропавшими, пишет Лента.ру
18:33 20/01/2021
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