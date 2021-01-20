Александр Мрочек, архивное фото





После того, как Александр Геннадьевич поддержал врачей во время мирных акций против насилия, ему предложили уволиться добровольно, «по соглашению сторон», но он отказался. Тогда Мрочеку сказали, что найдут причину уволить, как рассказал его сын Дмитрий Мрочек, пишет the-village.me





На портале «Удобный город» появилась петиция с требованием восстановить Александра Мрочека на работе.





Этот Врач спас огромное количество жизней и был уволен в одночасье, на наш взгляд, за то, что не воспрепятствовал выходу своих сотрудников на акции против насилия после жестоких мер, принятых в отношении сторонников перемен.





Поэтому мы, нижеподписавшиеся, просим сохранить А.Г.Мрочека в должности директора РНПЦ "Кардиология", так как, считаем, что только он сможет сохранить высочайший достигнутый уровень и развиваться дальше.





Из Минздрава пришел ответ за подписью первого заместителя министра печально знаменитой Елены Богдан, которая в первую волну отвечала за информирование о распространении в Беларуси коронавируса.





В ответе сначала рассказывается, для чего создан РНПЦ «Кардиология», и перечисляются многочисленные регалии и достижения нового директора — Натальи Митьковской.





А по поводу увольнения Мрочека замминистра высказалась так:





Дополнительно информируем, что объективные причины прекращения трудовых отношений с Мрочеком А.Г. и назначения на должность директора РНПЦ «Кардиология» доктора медицинских наук, профессора Митьковскую Н.П. были озвучены Министром здравоохранения Пиневичем Д.Л. (на момент назначения — исполняющим обязанности Министра) коллективу центра при встрече 27 августа 2020 г. и 14 сентября 2020 г.





Решение Минздрава о прекращении трудовых отношений и назначение нового руководителя согласовано в установленном законодательством порядке с Советом Министров Республики Беларусь.





Что же это за причины, на которые ссылается Елена Богдан?





Дмитрий Пиневич 27 августа рассказал, что от руководителя и коллектива сегодня требуется неукоснительное выполнение финансовой, трудовой и исполнительской дисциплины.





При этом он лично «хорошо знает все положительные качества и потенциальные возможности каждого руководителя республиканского уровня. Поэтому и происходит ротация или замена руководящих кадров, идет формирование новой команды».





— Поэтому сейчас я произвожу смену кадров. Имею полное право решать судьбу данного учреждения, — сказал Дмитрий Пиневич.





Кстати, на той встрече Пиневича освистали, кричали ему «Позор!»