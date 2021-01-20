«Через две недели я стану Павлющик» 

В начале беременности у минчанки Виктории Островской было много планов: вместе с будущим мужем она выбирала, куда поехать в свадебное путешествие, и планировала партнерские роды.





Но суд Фрунзенского района Минска решил разделить будущих родителей. В начале декабря Максима Павлющика осудили на два года за надпись «Не забудем» у метро Пушкинская. 26-летнего парня признали политзаключенным — он находится в СИЗО. А Виктория в одиночку готовится к предстоящим родам.





Виктория ждет прибавления в начале марта. К рождению дочери все практически готово: коляска, кроватка, предметы первой необходимости уже ждут малышку.





— Большое спасибо всем, нас не бросили! Меня поддерживали не только наши с Максимом родители, но и совершенно незнакомые люди. Приносили вещи, помогали с решением сложных вопросов. Каждый был готов сделать все, что только в его силах. Белорусы проявили настоящую солидарность по отношению к нашей семье, — рассказывает девушка.





Максима Павлющика задержали в районе станции метро Пушкинская возле стихийного мемориала на месте гибели Александра Тарайковского. Столичные коммунальники неоднократно засыпали технической солью надпись «Не забудем», но горожане раз за разом восстанавливали ее.





9-го сентября несколько букв написал и Максим. В тот день представители правоохранительных органов его сразу же отпустили, но под подписку о невыезде.





— Мы почти два месяца продолжали жить, как раньше, готовили нашу квартиру к рождению малышки. А в конце октября неожиданно для нас обоих Максима взяли под стражу. Когда я узнала об этом, была просто в шоке. Появилось ощущение, что это происходит со мной, а не с ним. Все кругом стало каким-то пустым.





Несмотря на переживания, Виктория приняла решение никуда не переезжать из дома, где она жила с Максимом.





— Здесь мне легче переносить его отсутствие, ведь в квартире многое напоминает о нем, — говорит девушка.





«Максим придумал имя дочке еще до того, как мы решили завести ребенка»

Молодые люди очень хотели ребенка. Максим признавался Виктории, что все свои 26 лет мечтал о дочери.





— Еще до беременности говорил, что у нас будет девочка и назовем мы ее Дариной, как «божий дар, посланный нам». Узнав, что я беременна, он был невероятно счастлив.





Ребята планировали партнерские роды, но приговор суда поставил крест на этих планах. Теперь разговоры о том, как растить будущую дочь, приходится вести в переписке.





— В каждом письме мы говорим о нашей дочурке, — продолжает будущая мама. — Максиму очень тяжело от мысли, что он не может в такие важные для нас месяцы находиться рядом. Он переживает, что не увидит рождение малышки, не сможет в ее первые минуты жизни взять ее на ручки… Если честно, каждое его письмо читаю сквозь слезы.





Суд Фрунзенского района посчитал, что возле выхода из метро «Пушкинская» парень «безосновательно, умышленно» совершил «осквернение сооружения циничными надписями и порчу имущества».





Выступая в суде с последним словом, Максим не мог сдержать слез и просил не лишать его возможности быть рядом с беременной подругой. Он обратился к Виктории и пообещал: «Мы обязательно распишемся».





8 декабря 2020-го года Павлющику зачитали приговор: два года колонии общего режима.





По словам Виктории, молодой человек до сих пор находится в СИЗО — ожидает рассмотрения жалобы адвоката на пересмотр дела.





— В СИЗО он попал в нормальные условия: несмотря на морозы, в камере тепло, есть телевизор ЖКИ, правда, в камере сидят 16 человек. Вот только по письмам чувствуется, что моральное состояние у него подавленное. Я стараюсь поддержать его, каждую неделю навещаю, приношу передачи.





#1#





«Через две недели я стану Павлющик»

Виктория с Максимом оба родом из Минска. До встречи с будущим отцом ребенка девушка работала в магазине одежды в торговом центре. Со столичным строителем она познакомилась в интернете:





— Мы год переписывались с Максимом в соцсетях, но дальше разговоров дело не заходило. И когда спустя год все-таки решили встретиться, сразу поняли, что это навсегда.





В июне 2020-го года Максим сделал своей девушке предложение. Свадьба была назначена на 10-е ноября. Пара уже начала подготовку к торжеству. Хотели после росписи отметить событие с родственниками, а потом уехать к морю в свадебное путешествие.





Виктория и сейчас с улыбкой вспоминает те дни.





— Мы постоянно рассказывали друг другу, о чем мечтаем, а Максим повторял, что мы неспроста встретили друг друга. Говорил, что искал меня всю жизнь, что такие девушки, как я — это редкость. Говорил, что я для него стала мотиватором, и все самое хорошее и доброе раскрылось в нем после встречи со мной.





О несостоявшейся свадьбе девушка не переживает - молодые люди получили возможность расписаться:





— Через две недели я стану Павлющик. Роспись проведут прямо в СИЗО в отдельном кабинете. На ней будут присутствовать представитель СИЗО, сотрудник ЗАГСа и мы с Максимом. Мне сказали, что регистрация будет длиться пять минут, после чего нам дадут несколько минут пообщаться.





После этого на усмотрение начальника СИЗО нам могут позволить короткое свидание: в этом случае мы сможем в течение часа разговаривать через стекло. Сфотографироваться после заключения брака нам не разрешат. Мне объяснили, что необходимо будет сдать мобильный телефон.





В ожидании росписи Виктория не может позволить себе раскисать. Ей нужно заботиться о будущем ребенке и поддерживать Максима, которому сейчас намного тяжелее, чем ей.





— Осознание того, что во мне растет часть нашей любви, заставляет творить чудеса. Знаете, малышка еще не родилась, но она уже очень похожа на него! Я на УЗИ это рассмотрела. Максима нет рядом со мной, но когда я чувствую, как шевелится его маленькая копия, мне становится немного легче.