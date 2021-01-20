Пожар в Лошице: из ТЦ эвакуировали 200 человек

В одном из павильонов ТЦ загорелись отложения в электроплите — в итоге задымление обнаружила система автоматической пожарной сигнализации «Молния», которая передала сигнал пожарным, сообщает МЧС.

Работники МЧС приехали к ТЦ быстро и локализовали возгорание. К моменту их приезда работников и посеттелей торгового центра эвакуировала администрация. В результате происшествия никто не пострадал.



