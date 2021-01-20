Пожар в Лошице: из ТЦ эвакуировали 200 человек
В торговом центре «Е-Сити», расположенном на улице Гашкевича, 3 в столичном районе микрорайоне Лошица, произошел пожар.
В одном из павильонов ТЦ загорелись отложения в электроплите — в итоге задымление обнаружила система автоматической пожарной сигнализации «Молния», которая передала сигнал пожарным, сообщает МЧС.
Работники МЧС приехали к ТЦ быстро и локализовали возгорание. К моменту их приезда работников и посеттелей торгового центра эвакуировала администрация. В результате происшествия никто не пострадал.
15:53 20/01/2021
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