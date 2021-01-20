"От статуса уголовника меня отделял один шаг": СК приостановил проверку на "экстремизм" против ксендза Вячеслава Барка
Полоцкий отдел Следственного комитета приостановил проверку "фактов распространения" ксендзом Вячеславом Барком материалов, которые могут по своему характеру содержать "призывы, направленные на разжигание экстремизма и нанесение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь".
"Такое сообщение я получил и теперь делюсь этим известием. Извещение СК выводит меня из подвешенного состояния. Ведь после того, как я в качестве свидетеля 12 ноября 2020 года был вызван в отдел Следственного комитета, видя, что происходит вокруг, осознавал, что от статуса уголовника меня отделяет один шаг.
Сегодня я понимаю: тем, кто начинал это грязное дело, не удалось сделать последний шаг к моему заключению"», — прокомментировал Вячеслав Барок в соцсетях.
После допроса в районном отделе Следственного комитета в Россонах была начата проверка содержания блогов ксендза на YouTube, Facebok и Instagram. Сейчас проверку приостановили, основанием названо "неполучение результатов экспертизы", говорится в письме ведомства.
В начале декабря Вячеслав Барок был осужден на 10 суток ареста за репост изображения дизайнера Владимира Цеслера "Стоп лукашизм". Суд усмотрел в действиях священника "пропаганду нацистской символики".
Источник: svabodа
15:20 20/01/2021
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