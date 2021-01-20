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Второй день подряд в час пик в Минске на Якуба Коласа "застряли" трамваи

ДТП произошло около 9 утра на пересечении улиц Якуба Коласа и Калинина: там не смогли разъехаться грузовик и легковой автомобиль.

Трамваи временно не ходили в обе стороны. Напомним, накануне утром из-за дорожной аварии на Коласа не все минчане смогли попасть на работу из-за стоявших там трамваев.

Кроме того, накануне в Минске из-за обрыва сети остановились троллейбусы на 8 маршрутах. Обрыв контактной линии, вероятно, произошел из-за мороза, троллейбусам, которые следовали по восьми разным маршрутам, пришлось ехать в объезд.

Напомним, на 20 января синоптики прогнозируют гололедицу и снег. Установившиеся на минувшей неделе в Беларуси морозы начнут ослабевать, в середине дня ожидаются осадки. К примеру, уже сегодня в Бресте потеплеет до +1°С. А завтра днем плюсовую температуру обещают по всей стране.
Источник: sputnik
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