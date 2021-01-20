"Будем спать вместе с детьми, чтоб не околеть". Как Фаниполь в мороз пережил отключение отопления
Повсеместные аварии плжтверждают абсолютную неподготовленногсть систеиы ЖКХ к отопительному сезону. Как грустно шутят в соцсетях - срезать ленточки гораздо проще, граждане платят комунальщикам не за это.
19 января без отопления остался весь Фаниполь и как минимум одна близлежащая деревня.
Во вторник, 19 января, без отопления остался город Фаниполь и как минимум еще один населенный пункт- деревня Вязынь. Об этом сообщает fanipol.by. Сообщение появилось в 18.47, когда коммунальные службы искали место прорыва. По информации blizko.by, город был без тепла уже в 17.00.
В 20.21 место аварии обнаружили. Оказалось, прорыв теплотрассы произошел в доме №16 по улице Комсомольской. Там затопило подвал дома. Коммунальщики начали работы по устранению аварии и в 22.50 ЖКХ сообщило, что городская котельная запущена и в ближайшие часы батареи в Фаниполе и Вязынке должны снова стать горячими.
В соцсетях фанипольчане рассказывали, как пытаются согреться во время отключения отопления.
«Будем спать с детьми втроем, чтобы совсем не околеть», - поделилась одна женщина. Те, у кого в домах было более-менее тепло, предлагали приют матерям с маленькими детьми: «Девочки, если кто-то с детками замерзает, могу приютить».
Источник: kp.by
10:07 20/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение