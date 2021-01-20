19 января без отопления остался весь Фаниполь и как минимум одна близлежащая деревня.









Во вторник, 19 января, без отопления остался город Фаниполь и как минимум еще один населенный пункт- деревня Вязынь. Об этом сообщает fanipol.by. Сообщение появилось в 18.47, когда коммунальные службы искали место прорыва. По информации blizko.by, город был без тепла уже в 17.00.





В 20.21 место аварии обнаружили. Оказалось, прорыв теплотрассы произошел в доме №16 по улице Комсомольской. Там затопило подвал дома. Коммунальщики начали работы по устранению аварии и в 22.50 ЖКХ сообщило, что городская котельная запущена и в ближайшие часы батареи в Фаниполе и Вязынке должны снова стать горячими.





В соцсетях фанипольчане рассказывали, как пытаются согреться во время отключения отопления.





«Будем спать с детьми втроем, чтобы совсем не околеть», - поделилась одна женщина. Те, у кого в домах было более-менее тепло, предлагали приют матерям с маленькими детьми: «Девочки, если кто-то с детками замерзает, могу приютить».







