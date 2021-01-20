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В частности, немецкие власти обязали жителей носить в общественном транспорте и в магазинах только медицинские маски или респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. До этого жителям разрешали носить тряпичные маски или покрывать нос и рот шарфом.





До 14 февраля также будут закрыты детские сады и школы. Кроме того, работодателей призвали перевести на домашний режим работы как можно больше сотрудников. Жителей Германии попросили сократить контакты до минимума.





Жесткий локдаун действует в Германии с 16 декабря. В стране не работают магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты парикмахерские, спортзалы, кинотеатры, музеи и театры, отмечает Deutsche Welle.





С 18 января жителей Баварии, крупнейшей федеральной земли Германии, обязали носить респираторы FFP2. С 25 января требование носить респираторы также вступит в силу в Австрии.