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В Германии продлили локдаун. Жителей обязали носить только медицинские маски и респираторы FFP2

Власти Германии продлили до 14 февраля карантинные меры, введенные в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила вечером 19 января после переговоров с главами 16 федеральных земель Германии, пишет Die Zeit.

Фото: Reuters

В частности, немецкие власти обязали жителей носить в общественном транспорте и в магазинах только медицинские маски или респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2. До этого жителям разрешали носить тряпичные маски или покрывать нос и рот шарфом.

До 14 февраля также будут закрыты детские сады и школы. Кроме того, работодателей призвали перевести на домашний режим работы как можно больше сотрудников. Жителей Германии попросили сократить контакты до минимума.

Жесткий локдаун действует в Германии с 16 декабря. В стране не работают магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты парикмахерские, спортзалы, кинотеатры, музеи и театры, отмечает Deutsche Welle.

С 18 января жителей Баварии, крупнейшей федеральной земли Германии, обязали носить респираторы FFP2. С 25 января требование носить респираторы также вступит в силу в Австрии.
"Медуза"
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