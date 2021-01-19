



— В субботу (16 января — прим. ред.) муж пришел с работы и у него началась рвота, стал задыхаться, — рассказывает жена пострадавшего. — Я вызвала «скорую». Медики оказали первую помощь и забрали мужа в больницу. О случившемся я сообщила его руководству (в подрядную организацию — прим. ред.). Напарник мужа обратился за помощью к медикам на следующий день, когда ему стало хуже. После этого нам звонили мастер, начальство, выражали обеспокоенность. Как развивались события на самом заводе, не знаю. Но после смены мужа там должна была работать следующая смена от их организации.





По словам женщины, бригада из четырех человек, в которой был и ее муж, занималась ремонтом в варочном цехе ОАО «Светлогорский ЦКК» на протяжении недели, смена — восемь часов.





— Из-за мороза помещение не открывали, — продолжает женщина. — Он после работы в этом непроветриваемом цехе покашливал. Во время субботней смены муж почувствовал сильный запах хлора в цехе, сообщил мастеру. Там стали что-то делать, прозвучала фраза «превышение хлора». Бригада работала в респираторах, которые защищают разве что от пыли. Такой защиты, как у рабочих ЦКК, у них не было.





Сейчас, говорит женщина, муж чувствует себя удовлетворительно. О госпитализированных с признаками отравления мужчинах медики сообщили в РОВД. С пострадавшими общался милиционер.





В свою очередь Светлогорский ЦКК опровергает информацию об отравлении людей хлором.





«Администрация ОАО «Светлогорский ЦКК» сообщает, что размещенная в интернете 19 января информация об отравлении работников подрядной организации хлором во время ремонтных работ на заводе беленой целлюлозы является недостоверной. Элементарный хлор в производстве беленой целлюлозы по методу ECF не используется и не образуется», — говорится в сообщении.





Производство беленой целлюлозы работало в выходные дни и продолжает работать в штатном режиме, заявили на заводе.