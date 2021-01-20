В коллективной жалобе мужчины свидетельствуют о злоупотреблении служебным положением со стороны главы Мозырской «химии» Дмитрия Дивановского, а также его заместителей Дмитрия Пивоварова и Дмитрия Астаповича.





Подписанты жалуются на издевательское и унизительное обращение, плохие жилищные условия и просят Генеральную прокуратуру расследовать факты, изложенные в коллективной жалобе.





В частности, осужденные указали, что администрация не только ограничила их свободу (согласно приговору), но и полностью лишила их ее.





Например, в письме говорится, что им разрешено покидать комендатуру по месту жительства только в сопровождении сотрудников ИУОТ, что, по мнению подписантов, создает множество препятствий для осужденных: в частности, при получении медицинской помощи, поскольку количество персонала ограничено, их недостаточно для всех людей, нуждающихся в посещении врача, обследованиях и медицинских процедурах, особенно во время эпидемии COVID-19.





«Химики» жалуются, что количество ежедневных проверок увеличилось вдвое: раньше было 2−3 в день, а теперь 6 и даже больше. И не делается исключения даже для людей, которые болеют, имеют температуру или другие проблемы со здоровьем.





Начальство, по их словам, запрещает больным сидеть и лежать на кроватях. Температура в помещении «Карантин», где лежат пациенты, не поднимается выше +14°С. Пациенты не получают дополнительных одеял. Только 15 января во время проверки региональным управлением Департамента исполнения наказаний температура в этой комнате поднялась до +21°С.







