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В Таиланде женщину посадили на 43 года за критику монархии

В Таиланде суд приговорил бывшую госслужащую к 43 годам тюремного заключения за распространение подкастов с критикой королевской власти.


Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 65-летняя Анчан Прилерт разместила в Ютубе и Фейсбуке 29 подкастов с критикой монархии в Таиланде. Суд признал, что они оскорбляют королевскую власть государства.

В результате Прилерт приговорили к 87 годам заключения. После того как женщина, отдавшая госслужбе 40 лет, признала вину, срок сократили вдвое.

Отмечается, что это самый длинный тюремный срок по делу об оскорблении монархии в истории Таиланда.

Как информирует агентство, в Таиланде действует строгий закон, который предусматривает по крайней мере 15-летнее тюремное заключение за клевету, оскорбление или угрозу членам королевской семьи.
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