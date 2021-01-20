В Таиланде женщину посадили на 43 года за критику монархии

Об этом сообщает Reuters





Отмечается, что 65-летняя Анчан Прилерт разместила в Ютубе и Фейсбуке 29 подкастов с критикой монархии в Таиланде. Суд признал, что они оскорбляют королевскую власть государства.





В результате Прилерт приговорили к 87 годам заключения. После того как женщина, отдавшая госслужбе 40 лет, признала вину, срок сократили вдвое.





Отмечается, что это самый длинный тюремный срок по делу об оскорблении монархии в истории Таиланда.





Как информирует агентство, в Таиланде действует строгий закон, который предусматривает по крайней мере 15-летнее тюремное заключение за клевету, оскорбление или угрозу членам королевской семьи.