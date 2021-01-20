Жители Фаниполя в мороз остались без отопления









Котельная забарахлила: в Новой Боровой не работало отопление

По их словам, батареи в многоквартирных домах начали остывать ближе к шести часам вечера.





По предварительной информации местного ЖКХ, на одной из теплотрасс произошел порыв, и сейчас коммунальщики занимаются решением данной проблемы.





По информации Гидромета, эта ночь была холодной – в пригороде Минска температура воздуха опускалась до –20°С.