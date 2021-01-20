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Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве Шеремета

Шевченковский районный суд Киева оставил фигуранта дела об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.



Об этом сообщают украинские СМИ. 

Адвокаты просили об изменении Антоненко меры пресечения на личное обязательство.

Председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.

Напомним, в МВД заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых. Среди них военный и музыкант Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора. 

Что касается обнародованного скандального аудио, где убийство Шеремета обсуждают представители спецслужб в Минске, то в Украине настаивают: Антоненко и К -- это исполнители, а заказчика убийства еще предстоит найти. 
"Белорусский партизан"
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