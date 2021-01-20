Суд оставил под стражей обвиняемого в убийстве Шеремета









Об этом сообщают украинские СМИ.





Адвокаты просили об изменении Антоненко меры пресечения на личное обязательство.





Председательствующая судья Оксана Голуб заявила, что решение суда окончательное и не подлежит обжалованию.





Напомним, в МВД заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых. Среди них военный и музыкант Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.





Ранее суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о допросе действующих и бывших высокопоставленных чиновников по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Защита просила допросить президента, министра внутренних дел и бывшего генпрокурора.





Что касается обнародованного скандального аудио, где убийство Шеремета обсуждают представители спецслужб в Минске, то в Украине настаивают: Антоненко и К -- это исполнители, а заказчика убийства еще предстоит найти.