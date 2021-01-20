Абсурд крепчал: «Цвет штанов нарушает общественно-политический порядок»
Более суток гродненка Любовь Сарлай провела в изоляторе временного содержания, а вчера судьёй Ленинского района Русланом Гуриным была оштрафована на 580 рублей (20 базовых величин) якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии в воскресенье, 19 января.
В протоколе задержания указано, что «цвет штанов нарушают общественно-политическую обстановку», рассказала задержанная Блогу Гродно s13.ru .
Суд проходил по скайпу. Согласно показаниям свидетеля (сотруднику ОМОН, который задерживал обвиняемую), Любовь Сарлай выкрикивала «Жыве Беларусь». На судебном онлайн-заседании были просмотрены видеозаписи.
- В тот день я была без маски. На видео видно, что я не кричу ничего. Я шла от кафе «Радушный» к своей машине. Около Молодежного центра меня и мою знакомую задержали. Завезли в Ленинский РОВД. Я спрашивала у милиционеров, за что меня задержали. На что они ответили вопросом: «То есть вы своими штанами ничего не хотели сказать?».
После Ленинского РОВД задержанных девушек отвезли в Октябрьский. Несмотря на то, что у Любовь Сарлай имеются двое маленьких детей (2 года и 6 лет) более суток она провела в ИВС. Суд состоялся на следующий день.
- Я вину свою не признала. Рисунок на штанах заводской. Кроме того, эти штаны я ношу с 2014 года и раньше проблем никогда не было, - рассказывает Любовь.
Ранее пресс-служба УВД Гродненского облисполкома сообщала о задержании в этот день четырёх протестующих, которые обозначили себя незарегистрированной символикой, в отношении двоих начат административный процесс.
- В отношении двух женщин, которые агрессивно себя вели и выкрикивали лозунги, начат административный процесс, они водворены в ИВС", - рассказывал Евгений Дудко, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома.
07:32 20/01/2021
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