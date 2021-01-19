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Медику, осужденному на 15 суток, дали отсрочку на лечение от COVID-19

Руслану Бадамшину дали отсрочку в связи с подтверждённым ковид, сообщают Белые халаты.

Судья суда Первомайского района Минска Максим Трусевич признал врача «виновным» по статье 23.34 и присудил ему административный арест на 15 суток. Дело по 23.4 снова отправлено на доработку.

Медику дали отсрочку на месяц – на время лечения от COVID-19, пишет belprauda.com

Врача-невролога похитили неизвестные в штатском по дороге домой из поликлиники, куда доктор обращался по поводу своей болезни COVID-19.
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