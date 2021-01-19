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Заслужил! Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Филипп Киркоров не сможет въехать в Литву в течение пяти лет.

Как сообщило литовское министерство внутренних дел, департамент миграции по просьбе МИД во вторник внес певца в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на въезд в страну для российского певца вступает в силу с 19 января, пишет interfax.by

"Публично оправдывающих оккупацию Крыма исполнителей не следует терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу таких исполнителей, поэтому сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло", - заявил глава МВД Агне Билотайте.

Накануне, 18 января, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, указав, что этот известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".


Кадр: клип «РОЛЕКС»


По словам Ландсбергиса, участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы". Министр обещал, что Вильнюс будет систематически давать оценку всем лицам, которых Россия "старается использовать для продвижения своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы".

Дискуссии о расширении "черного списка" возникли в Литве после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Киркорова и Михаила Шуфутинского.
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