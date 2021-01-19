Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».





Как пояснили в администрации Светлогорского ЦКК, элементарный хлор не используется и не образуется в процессе производства беленой целлюлозы по методу ECF. Данное производство работало в выходные и продолжает работать на текущий момент в штатном режиме.



