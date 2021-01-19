На Светлогорском ЦКК прокомментировали информацию об отравлении людей хлором
Размещенная 19 января в Интернете информация об отравлении сотрудников подрядной организации хлором во время проведения ремонтных работ на заводе беленой целлюлозы в Светлогорске не соответствует действительности
Сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал концерна «Беллесбумпром».
Как пояснили в администрации Светлогорского ЦКК, элементарный хлор не используется и не образуется в процессе производства беленой целлюлозы по методу ECF. Данное производство работало в выходные и продолжает работать на текущий момент в штатном режиме.
18:55 19/01/2021
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