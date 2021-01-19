В Минске произошла авария: один из подъездов многоквартирного дома залило кипятком, сообщает телеграм-канал «МотолькоПомоги».





Сообщение сопровождается вот такой фразой от подписчика: "Наш доблестный ЖЭС срабатывает моментально только на бчб, а вода в подъезде подождёт".















