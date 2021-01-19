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"Это может случиться везде, если людям позволить" Как обычные женщины стали палачами

Важная история для понимания нынешних беларуских реалий.

"Это может случиться везде, если людям позволить" Как обычные женщины стали палачами
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Равенсбрюк в 1945 году
"Для работы на военном объекте требуются физически здоровые служащие женского пола в возрасте от 20 до 40 лет. Хорошая зарплата, бесплатное питание, проживание и одежда гарантируются", - гласило объявление в одной из немецких газет в 1944 году.

В нем не было упомянуто, что "одежда" - это эсэсовская форма, а "объект" - женский концлагерь Равенсбрюк примерно в 80 километрах севернее Берлина.

На месте деревянных бараков для заключенных давно осталось пустое каменистое поле. Но восемь солидных коттеджей в старогерманском стиле, с балкончиками и деревянными ставнями, на месте. В них жили надзирательницы, некоторые со своими детьми.

"Лучшее время в моей жизни"

С балконов они могли любоваться лесом и живописным озером. "Это было лучшее время в моей жизни", - сказала одна из них спустя десятилетия.

Из окон своих спален они могли наблюдать также колонны заключенных и трубу крематория.

"Посетители мемориала задают нам массу вопросов об этих женщинах. Мужчины интересуют их меньше, - говорит директор музея Андреа Генест, показывая мне квартиры надзирательниц.- Людям трудно представить, что женщины могли быть столь жестоки".

Многие надзирательницы происходили из небогатых семей, недоучились в школе и шли в концлагерь ради зарплаты, жилья и финансовой независимости. "Служба здесь казалась им привлекательней работы на фабрике", - говорит доктор Генест.

Многие подверглись промыванию мозгов в нацистских детских и юношеских организациях и, по его словам, верили, что приносят обществу пользу, борясь с врагами.
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Ад с удобствами

В одном из домов развернута новая фотовыставка, посвященная тому, как надзирательницы проводили свободное время. Большинство женщин на снимках - от 20 до 30 лет, хорошенькие, с модными прическами.

Вот они улыбаются за кофе с пирожными. Вот, смеясь и держась за руки, идут по лесу, выгуливая собак.

Мирные невинные сцены - пока вы не обратите внимание на эсэсовские руны на одежде, и не вспомните, что эти эльзасские овчарки - лагерные псы, натасканные на людей.

Персонал нацистских концлагерей насчитывал около 3,5 тысячи женщин, и все они начинали службу в Равенсбрюке. Некоторых потом переводили в Освенцим, Берген-Бельзен и другие места.

"Это были страшные люди", - говорит мне по телефону из Лондона 98-летняя Сельма ван де Перр. Нидерландская еврейка, она участвовала в Сопротивлении и потому попала в Равенсбрюк, предназначавшийся в основном для политзаключенных.

"Им нравилась их работа, потому что она давала власть. Они очень плохо обращались с заключенными. Избивали".

Сельма была подпольщицей в оккупированных нацистами Нидерландах и спасала еврейские семьи. В сентябре прошлого года она выпустила в Великобритании книгу об этом "Меня зовут Сельма". В нынешнем году книга выйдет в ряде стран, включая Германию.

Родители и младшая сестра Сельмы погибли в концлагерях. Почти каждый год она приезжает в Равенсбрюк на памятные мероприятия.


"Кровавая Бригида" и "Анна-револьвер"

Равенсбрюк был самым большим женским лагерем в Третьем рейхе. Через него прошли больше 120 тысяч узниц со всей Европы. Среди них были как борцы Сопротивления и противники гитлеровского режима из самой Германии, так и женщины, которых нацисты считали ненужными для общества: еврейки, лесбиянки, проститутки и бездомные.

По меньшей мере 30 тысяч заключенных погибли. Некоторых повесили или задушили газом, но большинство умерли от недоедания, болезней и непосильного труда.

Били, мучили и убивали женщины-надзирательницы. Некоторым из них заключенные давали клички вроде "Кровавая Бригида" и "Анна-револьвер".

Во время послевоенных процессов над нацистами одну из них, Ирму Грезе, пресса прозвала "красавицей-чудовищем". Молодая привлекательная блондинка была признана виновной в убийствах и повешена.

Сексапильная белокурая садистка в черной форме сделалась клише в фильмах и комиксах. Наиболее известен немецкий роман "Чтец", по которому в 2008 году был снят одноименный фильм с Кейт Уинслет в главной роли.

Но лишь 77 надзирательниц гитлеровских лагерей были привлечены к ответственности, а осуждены еще меньше.

Они представлялись ничего не понимавшими подручными, что легко принималось на веру в патриархальном обществе Западной Германии.

Впоследствии многие эти женщины не вспоминали прошлое. Они вышли замуж, сменили фамилии и растворились в послевоенной среде.

Герта Боте получила срок за ужасающие жестокости, отсидела несколько лет, была помилована британскими оккупационными властями, а в 1999 году, незадолго до смерти, заявила в интервью, что не раскаивается.

"Совершила ли я в жизни ошибку? Нет. Мне пришлось пойти на это, иначе меня саму посадили бы туда", - утверждала она.

Главный урок

Бывшие охранники часто прибегали к подобному оправданию. Но это лукавство.

Архивы Равенсбрюка подтверждают, что многие новенькие увольнялись, увидев, чем им предстоит заниматься. Никто их не удерживал, и никаких отрицательных последствий для них это не имело.

Я спрашиваю Сельму, считает ли она своих бывших мучительниц дьяволами во плоти.

"Я думаю, они были обычными людьми, творившими дьявольские дела. Думаю, на такое способны многие, даже здесь, в Англии. Думаю, это может случиться везде, если людям позволить", - ответила она.

В этом и состоит главный урок прошлого для современности, считает бывшая узница.
Дэмиен Макгиннесс, Би-би-си
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