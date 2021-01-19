Связь между вакцинацией препаратом Pfizer/BioNTech и смертями людей преклонного возраста в Норвегии не обнаружено, пишет Bloomberg со ссылкой на Норвежское агентство по лекарственным препаратам.





Вакцинация в Норвегии стартовала в конце прошлого года. И за это время после прививки от коронавируса было зафиксировано 33 смерти людей пенсионного возраста.





«Судя по всему, COVID-19 гораздо опаснее для большинства пациентов, чем вакцинация. Нас это (смерти вакцинированных, — ред.) не настораживает. У всех этих пациентов были серьезные заболевания. Мы не можем утверждать, что люди умирают от вакцины. Это может быть совпадением. Трудно доказать то, что именно вакцина является непосредственной причиной», — заявил изданию медицинский директор агентства Стейнар Мадсен.





Первую дозу прививки Pfizer/BioNTech получили около 42 тысяч норвежцев.





С 15 января, по словам Стейнара Мадсена, в страну доставили американский препарат Moderna.





До этого сообщалось, что в Норвегии будут бесплатно предоставлять вакцину против коронавируса.