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COVID-19: в БГУИР умирают преподаватели и массово болеют студенты

Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) тяжело переживает пандемию коронавируса.

Недавно от COVID-19 умер заведующий кафедрой инженерной психологии и эргономики Константин Яшин. Телеграм-канал “Мирный БГУИР” пишет, что он заболел в конце декабря, ушёл на больничный, но болезнь приняла тяжёлую форму.

Смерть завкафедрой Еврорадио подтвердили сотрудники университета. Они говорят, что с лета, когда стала набирать силу вторая волна пандемии, в вузе скончались несколько преподавателей.

“Кто-то от инсульта, но был с ковидом. Ещё — с онкологией, но там тоже мог быть коронавирус”, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

У ряда сотрудников БГУИР жертвами коронавируса стали родственники.

Студенты также много болеют. Но информации о летальных исходах пока нет.

“Хуже всего ситуация на ФИТУ [факультете информационных технологий и управления]. Декан ковид отрицает, поэтому студентов не отпускали даже на карантин. В некоторых группах больше половины болело, а остальные приходили на пары, потому что их проверяли каждый день”, — рассказывает ещё один источник в вузе.

На “дистанционку” не отпускали и на других факультетах университета. Ректорат в ситуацию, утверждают источники, не вмешивается.

“Когда в группе был заболевший — даже тогда администрация не отпускала группу на ДО. Преподаватели с признаками ковид ходят на работу. Но зато бесполезный (на фоне этого всего) масочный режим они ввели”, — сокрушается один из наших собеседников.

В целом размах пандемии в вузе оценить собеседникам трудно, но они утверждают: ситуация серьёзная.

На сайте вуза можно найти также соболезнования в связи со смертью доцента кафедры инфокоммуникационных технологий Владимира Урядова. В конце декабря не стало и доцента кафедры программного обеспечения информационных технологий Лилии Глуховой. В обоих случаях причины смерти не называются, что в условиях беларусской секретности почти на 100% гарантирует, что это коронавирус.
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