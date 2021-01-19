COVID-19: в БГУИР умирают преподаватели и массово болеют студенты

Недавно от COVID-19 умер заведующий кафедрой инженерной психологии и эргономики Константин Яшин. Телеграм-канал “Мирный БГУИР” пишет, что он заболел в конце декабря, ушёл на больничный, но болезнь приняла тяжёлую форму.





Смерть завкафедрой Еврорадио подтвердили сотрудники университета. Они говорят, что с лета, когда стала набирать силу вторая волна пандемии, в вузе скончались несколько преподавателей.





“Кто-то от инсульта, но был с ковидом. Ещё — с онкологией, но там тоже мог быть коронавирус”, — рассказал источник, знакомый с ситуацией.





У ряда сотрудников БГУИР жертвами коронавируса стали родственники.





Студенты также много болеют. Но информации о летальных исходах пока нет.





“Хуже всего ситуация на ФИТУ [факультете информационных технологий и управления]. Декан ковид отрицает, поэтому студентов не отпускали даже на карантин. В некоторых группах больше половины болело, а остальные приходили на пары, потому что их проверяли каждый день”, — рассказывает ещё один источник в вузе.





На “дистанционку” не отпускали и на других факультетах университета. Ректорат в ситуацию, утверждают источники, не вмешивается.





“Когда в группе был заболевший — даже тогда администрация не отпускала группу на ДО. Преподаватели с признаками ковид ходят на работу. Но зато бесполезный (на фоне этого всего) масочный режим они ввели”, — сокрушается один из наших собеседников.





В целом размах пандемии в вузе оценить собеседникам трудно, но они утверждают: ситуация серьёзная.





На сайте вуза можно найти также соболезнования в связи со смертью доцента кафедры инфокоммуникационных технологий Владимира Урядова. В конце декабря не стало и доцента кафедры программного обеспечения информационных технологий Лилии Глуховой. В обоих случаях причины смерти не называются, что в условиях беларусской секретности почти на 100% гарантирует, что это коронавирус.