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Не поверите! В минском суде рассматривают дело о коррупции

Гендиректора ОАО «Пинсксовхозстрой» обвиняют в получении взятки. Судебный процесс проходит в Минске.

В суде Фрунзенского района г.Минска начались судебные слушания по делу руководителя стройтреста из Пинска. 

До задержания и ареста осенью 2019 года он работал генеральным директором ОАО «Пинсксовхозстрой». Ещё раньше на протяжении многих лет руководил СПМК-33, входящей в состав данного акционерного общества.

Из достоверных источников известно, что его обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: ст. 14 УК РБ «Покушение на преступление», ч.2 и 3 ст.430 УК РБ «Получение взятки».

Преступления, в совершении которых обвиняют главу треста, связаны с его профессиональной деятельностью. В качестве свидетелей по делу в суд для дачи показаний вызывают работников СПМК-33, представителей заказчиков и поставщиков.
Источник: media-polesye.by
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