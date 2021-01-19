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Какое совпадение! "Белавиа" почти на год отменила рейсы в Швейцарию - там штаб-квартира IIHF

Белорусская авиакомпания “Белавиа” заявила об отмене авиарейсов в швейцарский город Женева. Сообщение об этом было опубликовано 18 января в сторис официального Instagram-аккаунта авиакомпании.

Рейсы в Женеву не будут выполняться по 30 октября 2021 года включительно. То есть, почти целый год. 

Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнение полетов по следующим направлениям:

Рига по 1 марта 2021 года;

Ашхабад по 1 марта 2021 года;

Будапешт по 27 марта 2021 года;

Алматы по 27 марта 2021 года;

Женева по 30 октября 2021 года;

Во все пункты России (кроме Москва «Домодедово») по 27 марта 2021 года. В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.

Примечательно, что именно в Швейцарии, в городе Цюрих, находится штаб-квартира Международной федерации хоккея.

Напомним, что как раз 18 января федерация заявила об отмене чемпионата мира по хоккею в Минске.
Источник: telegraf.by
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