Рейсы в Женеву не будут выполняться по 30 октября 2021 года включительно. То есть, почти целый год.





Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» продлевает приостановку выполнение полетов по следующим направлениям:





Рига по 1 марта 2021 года;





Ашхабад по 1 марта 2021 года;





Будапешт по 27 марта 2021 года;





Алматы по 27 марта 2021 года;





Женева по 30 октября 2021 года;





Во все пункты России (кроме Москва «Домодедово») по 27 марта 2021 года. В связи с отсутствием разрешения со стороны Российской Федерации.





Примечательно, что именно в Швейцарии, в городе Цюрих, находится штаб-квартира Международной федерации хоккея.





Напомним, что как раз 18 января федерация заявила об отмене чемпионата мира по хоккею в Минске.