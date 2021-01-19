Маршруты поездов городских линий продлили за Дзержинск и Смолевичи









Согласно документу, продляются маршруты поездов городских линий на существующих и перспективных направлениях до первой железнодорожной станции, расположенной за городом-спутником и имеющей путевое развитие с возможностью приема, отправления и обгона поездов.





Ранее перевозка пассажиров осуществлялась не далее железнодорожных станций, расположенных в пределах городов-спутников. Однако в городской черте Дзержинска (станция Койданово) и Смолевичей (станция Смолевичи) находятся также остановочные пункты Дзержинск и Заречное. Они предназначены исключительно для посадки и высадки пассажиров и не имеют путевого развития - возможности отправления в обратном направлении и обгона. Поэтому курсирование поездов до этих остановочных пунктов не осуществляется.





В связи с этим маршруты поездов городских линий продлены до станций Негорелое и Красное Знамя - первых станций, расположенных за городами-спутниками Дзержинск и Смолевичи, где имеется путевая инфраструктура.





Продление маршрутов следования позволит обеспечить полный охват данных населенных пунктов железнодорожным транспортом с учетом имеющегося и перспективного спроса на перевозки в городском сообщении, говорится в сообщении.