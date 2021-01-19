В Великобритании мировой антирекорд по смертям от COVID-19. И мы где-то рядом?
На прошлой неделе в Великобритании за сутки от коронавируса умерло больше всего людей в мире, сообщает телеканал Sky News.
В среднем за неделю в Британии фиксировали 16,5 смертей на миллион человек. Второе и третье место по суточной смертности от коронавируса на прошлой неделе заняли Чехия и Португалия.
За последние 24 часа в Британии зарегистрировали 599 летальных исходов и 37,5 тыс. случаев заражения коронавирусом.
С начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились свыше 3,4 млн человек, более 89,8 тыс. - умерли.
Напомним, несмотря на то, что по официальным утверждениям Минздрава, в Беларуси от коронавируса ежедневно умирают 8-10 человек, врачи, работающие с ковидными пациентами, говорят, что только в одной минской больнице каждый день умирает больше человек, чем по данным Минздрава в целом по стране.
По мнению аналитика Андрея Елисеева, за 2020 год в Беларуси от коронавируса умерли не менее 20 тысяч человек. При этом он не исключает, что цифра может быть еще примерно в 1,5 раза больше.
Страшная ситуация с коронавирусом в Беларуси косвенно подтверждается тем, что власти засекретили всю информацию по смертности в стране с апреля 2020 года.
Учитывая, что население Великобритании примерно в 7 раз больше населения Беларуси, то в пересчете на 1 млн человек ситуация у нас как минимум примерно такая же как в Великобритании, а, может быть, и хуже.
"Белорусский партизан"
10:38 19/01/2021
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