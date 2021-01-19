Только вчера сообщалось о коммунальных катастрофах в Минске и Солигорске, а сегодня информация пришла из Жлобина и Орши. Заметим, что это только вершина айсберга - не все происшествия попадают в СМИ, а лишь наиболее масштабные.





В Жлобине при −20°C многие дома и школы остались сегодня без отопления. Читатели Сильных новостей пишут, что отопление пропало рано утром 19 января. Горячей воды не стало ближе к 8.00.





Чуть позже над заводскими микрорайонами образовалась паровая завеса. В 9.00 тепло в дома не вернулось, горячей воды все так же нет.





По неподтвержденной информации, произошла авария в районе бульвара Металлургов. В оперативно-дежурную службу за комментарием журналистам дозвониться не удалось.





Жителям города стали приходить сообщения от МЧС, в которых сообщается о сбое в теплоснабжении и что ведутся восстановительные работы.





В Жлобине по состоянию на 9.00 19 января за окном −20°C.









Как сообщает Комсомолка , менее масштабная, но от этого не менее неприятная аврия трубопровода произошла накануне в Орше. Там прорвало трубу диаметром 150 мм, из-за чего в Орше у жителей пяти домов не было холодной воды целый день.



Авария произошла утром, воды не было до позднего вечера.

– 18 января в 09:55 поступило сообщение о том, что в результате порыва трубы холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул. Молокова район д. 20 в г. Орша произошло отключение от системы холодного водоснабжения пяти многоквартирных жилых домов, – уточнили в МЧС.

Там также добавили, что в 22:55 того же дня водоснабжение было восстановлено.



О том, был ли на это время организован подвоз воды и вообще возможно ли это в 20-градусный мороз, МЧС не сообщает.