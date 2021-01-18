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Еще одна жертва мороза: под Барановичами мужчина замерз в поле

Утром 17 января в районе деревни Полонка обнаружено тело мужчины, который лежал в снегу посреди поля

Как стало известно Intex-press, мужчину на снегу заметила жительница деревни Полонка и сообщила о случившемся в МЧС. Приехавшие спасатели увидели человека с явными признаками переохлаждения.

Сотрудники Барановичского ГРОЧС на самодельных носилках перенесли пострадавшего к своему спецавтомобилю, затем доставили его к месту прибытия скорой помощи и передали врачам.

Однако спасти мужчину не удалось. К полудню он умер.
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