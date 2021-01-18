Еще одна жертва мороза: под Барановичами мужчина замерз в поле

Как стало известно Intex-press , мужчину на снегу заметила жительница деревни Полонка и сообщила о случившемся в МЧС. Приехавшие спасатели увидели человека с явными признаками переохлаждения.





Сотрудники Барановичского ГРОЧС на самодельных носилках перенесли пострадавшего к своему спецавтомобилю, затем доставили его к месту прибытия скорой помощи и передали врачам.





Однако спасти мужчину не удалось. К полудню он умер.