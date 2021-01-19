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Переводчицу Ольгу Калацкую обвиняют в хулиганстве

Переводчице Ольге Колацкой предъявили обвинение по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса "Хулиганство" и переводят в Жодинское СИЗО.


Об этом сообщила пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов. Ранее сообщалось, что ее задержали в рамках дела по статье 342 УК - «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».

Родные полагают, что Ольгу привлекают к ответственности за события, показанные в материале сотрудника государственного телеканала СТВ Григория Азаренка, в котором женщины во время одного из маршей громко ссорятся с пропагандистом.

Переводчица Ольга Калацкая была задержана 15 января у себя дома. О задержании и «приглашении на беседу во Фрунзенский РУВД она сама успела написать в Фейсбук. Подробности Свободе рассказала студентка Ольги, которая приходила к Калацкой домой заниматься английским языком. Все происходило на глазах у девушки.

«Я недавно начала заниматься у Ольги, приходила к ней домой, - рассказывает свидетель. - Это было обычное занятие, мы уже заканчивали почти. И тут звонок в дверь. Такой достаточно агрессивный, как будто кто-то глухой. Очень громко звонили. Я еще подумала, что сама не открывала бы дверь после такого. В наше время в принципе незнакомым не следует открывать. Но Ольга пошла открывать. Дверь у нее двойная, она открыла первую и спросила, кто там. Посмотрела в глазок. И открыла вторую. Зашли двое в штатском. Они были в черных масках, показали удостоверение красного цвета. Я услышала, как они сказали Ольге - вы такая и такая, одевайтесь, поедем с нами на беседу во Фрунзенский РУВД»»

По словам студентки, для всех присутствующих это стало шоком, Ольга не была готова к такому. Она спросила у милиционеров, с кем можно оставить больную 89-летнюю мать, которая требует ухода. На это правоохранители ответили, что мать можно оставить со студенткой. А сама Ольга, мол, скоро вернется домой, ведь все дело «займет полтора часика». Калацкая после этого зашла в комнату к матери, сказала ей, что скоро вернется, и поехала с милиционерами. Домой ее так и не отпустили. ЗА матерью Ольги сейчас ухаживают ее друзья. О задержании дочери она знает от самой Ольги, которая позвонила домой вечером 15 января из милицейского участка.
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