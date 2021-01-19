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Литва разрешила въезд по гуманитарным причинам почти 800 гражданам Беларуси

Право на въезд в Литву по особым гуманитарным причинам уже получили 787 граждан соседней Беларуси.



О этом сообщает МВД Литвы.

«Граждане Беларуси используют возможность приехать в Литву с гуманитарными целями уже более 5 месяцев. Большинство предпочитает краткосрочный приезд в надежде вернуться в свою страну, когда там улучшится политическая ситуация, однако растет и количество людей, которые хотели бы устроиться в Литве на более длительное время», - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

При этом уточняется, что 365 граждан Беларуси, которые получили такие разрешения, уже находятся в Литве, 86 человек попросили убежище.

Разрешение министра внутренних дел Литвы выдается на основании мотивированного предложения МИД о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, в частности по политическим обстоятельствам. Речь идет об активных представителях оппозиции, лицах, пострадавших от репрессий или подвергающихся преследованиям.


Для всех граждан Беларуси, прибывающих в Литву, обязательна самоизоляция для предотвращения распространения коронавируса.

Отмечается, что граждане Беларуси, желающие приехать по особым гуманитарным причинам, должны обратиться в посольство Литвы по поводу выдачи шенгенской визы и предоставить информацию, подтверждающую наличие таких причин.

Кроме того, граждане Беларуси, которые сталкиваются с преследованиями или реальной угрозой для безопасности и здоровья, могут обратиться с просьбой о предоставлении убежища в Службу охраны госграницы Литвы или Департамент миграции. После рассмотрения просьбы лицо может получить статус беженца или дополнительную защиту, при этом предоставляется вид на жительство в Литве.
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