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«Что вы пропагандируете?» Администрации районов поясняют, надо ли вывешивать флаг

ПВТ разослал резидентам письмо о необходимости установить государственные флаги на крышах зданий.

«Что вы пропагандируете?» Администрации районов поясняют, надо ли вывешивать флаг
фото: Reuters, Василий Федосенко
К этому его побудило письмо из администрации Первомайского района. Там считают, что рекомендациям должны последовать и резиденты из других районов Минска, и за разъяснениями предлагают обращаться в местные администрации. 

dev.by обзвонил отделы идеологии районных администраций Минска (дозвонились не во все), чтобы узнать подробности. Касается ли распоряжение резидентов, которые арендуют офисы в других районах Минска? Что будет, если флаг не установить? Кто должен этим заниматься? Вот что удалось узнать.

Ленинский район: ответьте на вопрос, где вы живёте

В администрации Ленинского района ответили, что они ничего резидентам ПВТ не посылали.

То есть флаг вывешивать не нужно?

Вы должны сами определить, вешать вам флаг или нет. Ответьте себе на вопросы: где вы живёте, что вы поддерживаете, что пропагандируете? Почитайте закон о государственных символах.

Что вы имеете в виду?

В наши обязанности не входит пояснение законов. В законе о госсимволах всё написано: кому и когда вывешивать. Какие распоряжение давал Первомайский район, мы прокомментировать не можем.

Октябрьский район: всего доброго

— Нами такие письма не рассылались и распоряжения не давались. Поэтому я не могу прокомментировать чужие решения, — сказали в администрации Октябрьского района. 

То есть в вашем районе не нужно вывешивать флаги?

Почему вас так этот вопрос волнует? Я вообще слабо понимаю, о чём мы говорим сейчас. Какое вы имеете отношение? Всего доброго.

Московский район: по желанию организации

В администрации Московского района о письме администрации Первомайского тоже не слышали, но разъяснение дали: 

— Государственный флаг вывешивается по желанию организации. Для этого у нас есть закон, который гласит, что государственный флаг может вывешиваться в любом месте при условии уважительного отношения. Если вы считаете, что вы, находясь на территории Московского района, хотите засвидетельствовать своё уважение к государственной символике путем вывешивания её на флагштоках на крыше, то мы возражать не будем. Отправляете на наш адрес информационное письмо, в котором просите управление архитектуры согласовать размещение флага. 

Мы каких-то поручений никому не давали, но когда к нам обращались, никому не запрещали, у кого есть желание. 

А если желания нет?

То я не могу к вам никаких претензий предъявить ни с какой точки зрения, по закону.

Советский район: при чём тут администрация?

В Советском районе пояснили, что вопросы следует адресовать ПВТ, а не администрациям районов. 

— Резиденты ПВТ подчиняются в первую очередь своей администрации, а не Советскому району. Какие могут быть от меня наказания, если я никому ничего не поручал и ничего не требую? Если администрация ПВТ поручила своим дочерним предприятиям вывесить флаг, то при чём тут администрация Советского района? Не понимаю.

Заводской район: распоряжения не было
В администрации Заводского района кратко пояснили, что никаких распоряжений с их стороны резидентам не было и никаких комментариев на этот счёт дать не могут. 

Фрунзенский район: такой информации нет

Во Фрунзенском районе удивились вопросу:

— Если документ поступил в какую-то организацию на территории нашего района, они же не уведомляют об этом администрацию. У меня такой информации нет, никто об этом не оповещал. И догадаться, что кто-то кому-то что-то отправил, я не в силах. Сами мы в ПВТ тоже ничего не писали — это же не наша организация.

Партизанский район: должны вывешивать, но собственники зданий, а не резиденты
А вот в администрации Партизанского района нас уверили, что, конечно, надо вывешивать флаги. И раз документ появился в Первомайском районе, то он есть и в Заводском районе, и в Партизанском. 

А что за документ?

Всё прописано в законе о госсимволах. Что вы хотите спросить? Надо ли вывешивать?

Да. Кому, как, какого размера?

Понятно, что 40 метров вы не вывесите. Можете обычный вешать, стандартный флаг.

А на кого распространяется это поручение? На собственника здания или на арендаторов? 

В первую очередь на собственников, конечно. Если вы снимаете комнату в здании, то парадный вход вам же не принадлежит. Собственник должен вывесить государственный флаг. Если на этаже 20-30 арендаторов, вы же не повесите 30 флагов. Должен быть один аккуратный флаг. 

А если не следовать рекомендациям?

Не следуйте. В первую очередь это касается собственника.
Дарья Сапранецкая
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