Лавина накрыла людей на популярном горном курорте России. Есть погибший
На популярном российском горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии днем в понедельник, 18 января, произошел сход лавины в районе горы Мусса-Ачитара.
Снежная масса накрыла одну из трасс и находившихся на ней людей, а также два вагончика, где размещались пункты проката горнолыжного снаряжения. В результате под снегом оказались как минимум десять отдыхающих. На место оперативно прибыла группировка сотрудников МЧС России в составе 172 человек, пишет Лента.ру.
20:28 18/01/2021
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