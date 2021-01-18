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В Болгарии ребенок родился с антителами к коронавирусу

Во время беременности мама малыша перенесла COVID-19, а ребенок родился уже с антителами.

В Болгарии переболевшая коронавирусом женщина родила ребенка с антителами к коронавирусу. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает Болгарское национальное радио.

Отмечается, что во время беременности 29-летняя жительница города Пазарджик была госпитализирована с высокой температурой и кашлем. У женщины выявили коронавирус.

Из-за болезни врачи приняли решение сделать пациентке кесарево сечение, поскольку вирус вызвал изменения в плаценте и замедлил развитие плода.

Операция была проведена успешно. Малыш родился весом 2,75 килограмма и ростом 46 сантиметров.

Новорожденному сделали тест на антиген, который показал наличие антител к COVID-19. Ребенок оказался здоров, его с матерью вскоре планируют выписать из больницы.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили у новорожденных антитела к COVID-19. Причем количество антител у новорожденных зависело от того, как давно их матери переболели.

Также ученые сообщили о новой угрозе для переболевших коронавирусом, пишет telegraf.by
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