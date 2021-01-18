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Позже Грозев заявил, что по полученным им данным, группа сотрудников ФСБ, которая в течение долгого времени следила за Навальным, нанесла боевое отравляющее вещество на его одежду, а затем попыталась скрыть следы, могла участвовать в других преступлениях





Участник расследовательской группы Bellingcat болгарский журналист Христо Грозев, один из ключевых авторов независимого расследования отравления Алексея Навального, анонсировал публикацию ещё одного материала о сотрудниках ФСБ, которые, как утверждается, занимались устранением неугодных российским властям граждан.





Грозев назвал готовящуюся публикацию, которая должна увидеть свет в ближайшие два дня, "бомбой", намекнув, что жертвами отравлений являлись не только политики.





В конце декабря прошлого года Христо Грозев и Bellingcat при участии ряда СМИ опубликовали расследование, основанное на данных об авиаперелётах и показаниях свидетелей, согласно которому в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального участвовали несколько сотрудников ФСБ России. В Кремле это отрицают.





Позже Грозев заявил, что по полученным им данным, группа сотрудников ФСБ, которая в течение долгого времени следила за Навальным, нанесла боевое отравляющее вещество на его одежду, а затем попыталась скрыть следы, могла участвовать в других преступлениях. По словам журналиста, те же сотрудники ФСБ летали вместе в Грозный и Владикавказ. Впоследствии Грозев выложил полную информацию об их перелётах по России.





Кроме того, в Bellingcat объявили, что проверяют сотрудников ФСБ на причастность к другим известным предполагаемым отравлениям российских оппозиционеров, в частности Владимира Кара-Мурзы и Петра Верзилова.



