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Лукашенко присудил государственные премии за 2020 год

Александр Лукашенко 18 января подписал указ №18 "О присуждении Государственных премий Республики Беларусь 2020 года", говорится в сообщении президентской пресс-службы в понедельник.

В области науки и техники за работу "Инновационные технологии разработки месторождений калийных солей, развитие высокотехнологических и наукоемких производств и создание современной импортозамещающей высокопроизводительной техники для их добычи и переработки" премия присуждена генеральному директору "Беларуськалия" Ивану Головатому, заместителю главного инженера по горным работам - начальнику управления горных работ Андрею Петровскому, заместителю главного инженера по перспективному развитию - начальнику отдела перспективного развития Дмитрию Барбикову, заместителю директора по производству Солигорского института проблем ресурсосбережения с опытным производством Александру Коноплянику, начальнику отдела главного конструктора - заместителю главного конструктора Дмитрию Довнару и начальнику отдела выемочных машин и комплексов Вячеславу Михалене.

В пресс-службе уточнили, что общий экономический эффект от этой работы составил Br993 млн, создано более 700 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

За цикл работ "Новые методы диагностики и лечения онкологических заболеваний у взрослых и детей" премии удостоены директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Сергей Поляков, его заместитель по научной работе Сергей Красный и заместитель по хирургии Виктор Кохнюк, заведующий лабораторией торакальной онкопатологии Виктор Малькевич, главный научный сотрудник РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова и экс-руководитель РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Суконко.

Авторами разработаны и внедрены в практическое здравоохранение 80 методов диагностики и лечения онкозаболеваний у взрослых и детей, подтвержденных 58 патентами.

"Создана система оказания высокотехнологичной онкологической помощи населению республики. Благодаря использованию новых методов кардинально улучшены результаты диагностики и лечения злокачественных новообразований, что позволило снизить смертность детей и взрослых от данной патологии", - подчеркнул interfax.by со ссылкой на пресс-службу.

Показатели 5-летней выживаемости при опухолях различной локализации увеличились в 1,5-3 раза. В результате внедрения разработанных методов за 2000- 2017 годы дополнительно спасено более 12,8 тыс. человеческих жизней.

В области литературы, искусства и архитектуры премия присуждена доценту кафедры скульптуры Белорусской государственной академии искусств Константину Костюченко за создание монумента "Врата памяти" в мемориале "Тростенец".

Эта скульптурная композиция - символ памяти о погибших. Ее высота 10 м, а вес - более 35 т. В центре сюжета монумента - изможденные тела 29 узников, которые переплетаются со створками ворот и колючей проволокой, что символизирует ужас происходящего и невозможность освобождения.
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