Когда он хотел оплатить покупку, кассир отказалась его обслуживать. Завязалась дискуссия. В итоге на покупателя составили два протокола — за мелкое хулиганство и неповиновение законным требованиям сотрудника при исполнении.





Все произошло еще 27 декабря 2020 года. По словам минчанина Сергея, он пришел в магазин Green в Каменной Горке, чтобы купить орешки. Подошел к кассе, положил товар и деньги, но кассир отказалась его обслуживать: покупатель был без маски.





Сергей начал настаивать на том, что магазин не имеет права отказать ему в обслуживании, а может только рекомендовать надеть маску. Мужчина убежден, что «маски — это не про вирус, маски — это про принуждение».





Магазин считает по-другому: выполняя постановление Мингорисполкома о введении обязательного масочного режима, он решил не обслуживать посетителей без средств индивидуальной защиты.





На покупателя, который около 40 минут пытался довести свою позицию, вызвали милицию, его задержали. На Сергея составили два протокола — за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП) и неповиновение законным требованиям сотрудника при исполнении (статья 23.4 КоАП).





11 января суд Фрунзенского района Минска назначил ему штраф: три базовые величины (87 рублей) за мелкое хулиганство и пять базовых величин (145 рублей) за неповиновение сотруднику при исполнении.





Сергей заявил, что намерен обжаловать это решение.





Обязательный масочный режим в Минске введен 12 ноября 2020 года. Тогда главный санитарный врач города Светлана Ермак объясняла, что руководство магазинов может принять решение не обслуживать клиентов без средств индивидуальной защиты.





Напомним, что ВОЗ считает маски «ключевой мерой подавления передачи COVID-19 и спасения жизней».