Мать убитого Романа Бондаренко официально обратилась к Рене Фазелю

Мать Романа Бондаренко, которого 12 ноября 2020 года убили неизвестные на Площади Перемен, записала видеообращение к дисциплинарному комитету Международной федерации хоккея и лично к Рене Фазелю, которое опубликовала by.tribuna.com





Женщина рассказала, что прошло уже 64 дня с момента убийства, а подозреваемых якобы так и не нашли. Более того, все это время в СМИ появляются сливы личной информации, а также результаты слежки и прослушки:

"Прошло уже 64 дня с момента, как не стало моего единственного сына. 64 дня игнорирования, молчания, слежки, прослушки, запугивания, слива личной информации и телефонных разговоров в СМИ.





64 дня отказов в возбуждении уголовного дела, в проведении экспертиз, в ознакомлении с результатами проверки. По этому делу получает отказы даже мой адвокат на обычные официальные запросы...





Проведены многочисленные запросы свидетелей. Опознаны лица, похитившие и избившие до смерти моего сына прямо на детской площадке. Я знаю, что есть многочисленные протоколы опроса, видеозаписи, много других доказательств.





Но на данный момент я уже не уверена, что подозреваемые появятся, хотя дело взято под личный контроль Александра Лукашенко, о чем он лично сообщил в СМИ", - говорит Елена Бондаренко.





Она также упомянула условие для проведения ЧМ по хоккею в Беларуси, которое выдвинул Рене Фазель (представителей МФК ознакомят с результатами проверки по делу Романа):

"Я обращаюсь к Рене Фазелю с просьбой пригласить меня на встречу с генеральным прокурором Беларуси. Я хочу получить информацию и ознакомиться с результатами судебно-медицинской экспертизы".







