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И в этом виноваты кукловоды? В Минске снова авария - без отопления остались детсад и 23 многоэтажки!

Авария на трубопроводе, подающем тепло в 23 жилых дома и детсад, произошла в Минске.


Повреждение трубопровода системы отопления произошло на улице Карвата.

Как сообщают толичные власти, на месте аварии работают специалисты.

"Данный участок обслуживает "Минсккоммунтеплосеть". По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад", - сообщил замглавы администрации Партизанского района столицы Владимир Лебедь.

Специалисты предприятия и спецтехника работают над устранением повреждений. Для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после ремонта трубопровода в ЖЭУ сформированы аварийные бригады.
Источник: interfax.by
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