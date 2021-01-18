И в этом виноваты кукловоды? В Минске снова авария - без отопления остались детсад и 23 многоэтажки!
Авария на трубопроводе, подающем тепло в 23 жилых дома и детсад, произошла в Минске.
Повреждение трубопровода системы отопления произошло на улице Карвата.
Как сообщают толичные власти, на месте аварии работают специалисты.
"Данный участок обслуживает "Минсккоммунтеплосеть". По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад", - сообщил замглавы администрации Партизанского района столицы Владимир Лебедь.
Специалисты предприятия и спецтехника работают над устранением повреждений. Для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после ремонта трубопровода в ЖЭУ сформированы аварийные бригады.
Источник: interfax.by
15:31 18/01/2021
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