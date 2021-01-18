



Повреждение трубопровода системы отопления произошло на улице Карвата.





Как сообщают толичные власти, на месте аварии работают специалисты.





"Данный участок обслуживает "Минсккоммунтеплосеть". По этой сети отопление подается в 23 жилых дома и детский сад", - сообщил замглавы администрации Партизанского района столицы Владимир Лебедь.





Специалисты предприятия и спецтехника работают над устранением повреждений. Для оперативного восстановления теплоснабжения зданий после ремонта трубопровода в ЖЭУ сформированы аварийные бригады.