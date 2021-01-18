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20 базовых за флаг на хуторе. Суд отпустил Валерия Остринского

Суд Ивьевского района рассмотрел дело ИТ-инвестора Валерия Остринского, которого задержали вечером 16 января за флаг, вывешенный на хуторе в д. Барово.

 Фейсбук Татьяны Баклановой

По информации dev.by, суд присудил Остринскому штраф в размере 20 БВ.

«Выезжаем из Ивье в полном составе. Спасибо всем огромное за поддержку! Нас очень, очень много!» — написала в фейсбуке жена Валерия Татьяна Бакланова.

Тем не менее на само судебное заседание группа поддержки и близкие не попали. По словам Татьяны Баклановой, судью вызвали в РОВД.

Напомним, флаг с «Погоней» висел на хуторском колодце с лета. Милиция приезжала в субботу 16 января дважды: утром, чтобы составить протокол, и вечером, чтобы забрать хозяина в РОВД. При этом она сослалась на жалобу соседей.

Валерий Остринский — бизнесмен, инвестор, член правления Belarus Business Angel Network, входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси по версии издания «Ежедневник».
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