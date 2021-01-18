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ВОЗ предупредила мир о грани катастрофы

Мир находится на грани моральной катастрофы, считает глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он предупредил об этом на заседании Исполнительного комитета, передает Twitter организации.


«Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира», — приводит аккаунт ВОЗ слава Гебрейесуса.

Он указал на то, что в 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок. По его словам, под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации.

В конце декабря глава ВОЗ предупреждал, что мир ждут новые испытания в связи с пандемией коронавируса. Он призвал страны делиться информацией, чтобы более эффективно справляться с новыми мутациями SARS-CoV-2.
Lenta.ru
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