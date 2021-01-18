ВОЗ предупредила мир о грани катастрофы





«Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира», — приводит аккаунт ВОЗ слава Гебрейесуса.





Он указал на то, что в 49 самых обеспеченных государствах жители получили уже более 39 миллионов доз вакцины, в то время как в одной из самых бедных стран было сделано всего 25 прививок. По его словам, под угрозой находятся планы обеспечить людям из разных стран равный доступ к вакцинации.





В конце декабря глава ВОЗ предупреждал, что мир ждут новые испытания в связи с пандемией коронавируса. Он призвал страны делиться информацией, чтобы более эффективно справляться с новыми мутациями SARS-CoV-2.