Грузинский вор в законе Миндия Горадзе, известный в криминальных кругах как Лавасоглы Батумский, стал внешним куратором криминального мира Беларуси. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.





Последние шесть месяцев Горадзе провел в СИЗО №1 Минска и успел хорошо изучить процессы, происходящие в криминальном мире республики. Вор в законе освободился из изолятора в начале января и покинул Беларусь, но успел закрепить в стране своего «положенца» (представителя) Александра Позняка.





Позняк, в свою очередь, является приближенным вора в законе Олега Герасимовича (Муму) — они вместе были арестованы за поножовщину в казино «Венеция» в Орше, которая произошла в минувшем ноябре.





Во время пребывания в минском СИЗО №1 Горадзе направлял представителям криминала страны «малявы» (воровские послания), в которых говорил о недовольстве, нарастающем в преступном мире Беларуси, и призывал по всем вопросам обращаться только к нему.





При этом Горазде отмечал, что не считает действующими ворами в законе ни Александра Кушнерова (Саша Кушнер), главного белорусского криминального авторитета, ни его основного конкурента Павла Алексеевича (Паштет Минский). При этом, как отмечает источник «Прайм Крайм», о себе в СИЗО №1 Горадзе оставил весьма яркую память.





В частности, в знак протеста он дважды зашивал себе рот — как отмечает источник, благодаря таким поступкам среди криминальных авторитетов Беларуси Горадзе «даже не с кем поставить в один ряд». При этом тот факт, что вор в законе заявил о себе как о кураторе белорусского криминала, является болезненным ударом по Александру Кушнерову.





Фактически Горадзе стал первым сторонним вором в законе, который погрузился в преступный мир Беларуси, не признал власть Кушнерова и отстранил его ставленников.