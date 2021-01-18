







Поддержать гродненских активистов пришло большое количество гродненцев. Зал для слушаний выделили очень маленький, который, к слову, задолго до начала заседания был заполнен практикантами коммерческого юридического коллежда. С их слов, студенты не знали, на какое судебное заседание их привели.





Судебный процесс ведет судья Ольга Бекушева, сторону обвинения представляет прокурор Никита Мысливец.





В зал заседаний пустили потерпевших, прессу и родственников. Остальных просили покинуть зал. Ходатайство защиты о выделении большего зала для слушаний судья не поддержала, пояснив, что на данный момент это займёт много времени.





Потерпевшими выступают представители правоохранительных органов - Козловский, Хваленя и Будник и Рахунок. Два последних на заседания не явились.





В начале суда милиционер Козловский (тот, которого по версии следствия, повалили на тротуарную плитку) подал исковое заявление в отношении Розниченко на возмещения морального вреда в размере 8 тысяч белорусских рублей.





Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции были задержаны руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников. Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Вечером того же дня Сергея Тихановского, а также еще семь задержанных перевезли из Гродно в Минск в изолятор временного содержания на ул. Окрестина.