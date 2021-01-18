+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Резкое потепление обещают синоптики в Беларуси после крещенских морозов

Синоптики прогнозируют резкое ослабление морозов во второй половине этой недели, но пару ближайших суток еще будут достаточно холодно, сообщили в Гидромете.

 


В Беларуси третьи сутки держатся сильные морозы, минувшей ночью местами, а северо-востоке страны при прояснениях было до -28°C. Сейчас температурный фон в стране на 10-12 градусов ниже средних климатических показателей.

"Согласно предварительному прогнозу, в середине недели начнется резкое ослабевание морозов", - сказали Sputnik в понедельник синоптики. По их словам, резкое потепление в страну принесут циклоны с юго-запада европейского континента.

Вместе с тем в Гидромете уточнили, что в ближайшие пару дней сильные морозы сохранятся. По словам синоптиков, во вторник ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха 19 января ночью составит -19°C... -24°C, местами -25°C... -27°C, в северных районах от -13°C до -18°C. Днем температура опустится на 10-16°C ниже нуля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]