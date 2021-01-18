







В Беларуси третьи сутки держатся сильные морозы, минувшей ночью местами, а северо-востоке страны при прояснениях было до -28°C. Сейчас температурный фон в стране на 10-12 градусов ниже средних климатических показателей.





"Согласно предварительному прогнозу, в середине недели начнется резкое ослабевание морозов", - сказали Sputnik в понедельник синоптики. По их словам, резкое потепление в страну принесут циклоны с юго-запада европейского континента.





Вместе с тем в Гидромете уточнили, что в ближайшие пару дней сильные морозы сохранятся. По словам синоптиков, во вторник ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Температура воздуха 19 января ночью составит -19°C... -24°C, местами -25°C... -27°C, в северных районах от -13°C до -18°C. Днем температура опустится на 10-16°C ниже нуля.











