Когда властям "не до законов": в -25 жилые дома в Минске и Солигорске остались без отопления!
Многоквартирная высотка (118 квартир) по проспекту газеты «Правда», 16 в Минске была отключена от отопления в воскресенье 17 января около 19.00. К утру температура в некоторых квартирах опустилась до +10 градусов!
температура утром 18 снваря в одной из квартир минского дома
Причина банальна – аварийная ситуация: в одной из квартир прорвало батарею, вода хлынула и стала заливать этаж, пишет Комсомолка
Благо, хозяев нашли быстро, они приехали в одно время с аварийной службой. Логика подсказывала, что выход этой проблемной батареи надо было заварить, в крайнем случае, отключить один стояк, но не весь дом в два подъезда!
Когда жильцы поняли, что за окном -25, а батареи ледяные, они начали массово звонили по номеру 115, тоже делали и с раннего утра 18 января.
Диспетчер отвечала, что заявки есть, аварийная свое дело сделала, остальное - за ЖЭС, который тоже в курсе, как и ЖРЭО Московского района. В итоге выяснилось, что вышел из строя регулятор.
Люди греются под тремя одеялами, сидят под пледами в термобелье и байках, включают обогреватели, а кто-то пьет виски. Температура воздуха в некоторых угловых квартирах к утру опустилась до 10 градусов. В тех, которые в середине дома, до 14-17.
«Комсомолка» отправила актуальные вопросы по поводу аварийного отключения отопления тепла в многоквартирных домах в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».
Спросили – в каких случаях при сильном морозе можно отключить от тепла весь дом и на какое время. Должны ли при аварийной ситуации сотрудники ЖЭС работать в выходные и ночью? Наконец, положен ли жильцам в этом случае перерасчет?
Ответа пока нет.
Солигорчанам повезло немного больше. Хотя тоже пришлось ночевать без отопления.
В воскресенье, 17 января, в 18:25 солигорским спасателям сообщили о поломке теплообменного оборудования в центральном тепловом пункте на проспекте Мира, 12а.
В результате без отопления и горячей воды остались четыре многоквартирных жилых дома. Подачу тепла удалось восстановить ночью, в 3:35. А вот горячую воду планируется восстановить сегодня примерно в 13 часов, пишет "Звязда".
Пока ремонтировали один теплопункт, пришло сообщение о поломке в другом. В 22:30 стало известно, что поломался насос подачи горячей воды в центральном тепловом пункте по улице Набережной, 12.
Без горячей воды на данный момент остаются 4 многоквартирных жилых дома. Предполагается, что поломку исправят сегодня, передает Еврорадио.
Напомним, по сведениям синоптиков, минувшей ночью температура воздуха была -23...-28 градусов.
Следует также отметить, что это уже не первые сообщения об отключении отопления и горячей воды в связи с поломками.
Среди прочего, на минувшей неделе сообщалось в том числе об отключении отопления в протестной Новой Боровой. Правда, тогда устранить неполадки удалось за несколько часов.
Похоже на то, что происходит все оттого, чтосоответствующие службы, вместо того, чтобы готовиться к зиме все лето и осень боролись с протестами, вот сейчас все и ломается.
Такая ситуация свидетельствует о том, что правящий режим, по всей видимости, уже не контролирует ситуацию нигде, кроме как среди силовиков.
"Белорусский партизан"
11:56 18/01/2021
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