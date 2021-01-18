Причина банальна – аварийная ситуация: в одной из квартир прорвало батарею, вода хлынула и стала заливать этаж, пишет Комсомолка





Благо, хозяев нашли быстро, они приехали в одно время с аварийной службой. Логика подсказывала, что выход этой проблемной батареи надо было заварить, в крайнем случае, отключить один стояк, но не весь дом в два подъезда!





Когда жильцы поняли, что за окном -25, а батареи ледяные, они начали массово звонили по номеру 115, тоже делали и с раннего утра 18 января.





Диспетчер отвечала, что заявки есть, аварийная свое дело сделала, остальное - за ЖЭС, который тоже в курсе, как и ЖРЭО Московского района. В итоге выяснилось, что вышел из строя регулятор.





Люди греются под тремя одеялами, сидят под пледами в термобелье и байках, включают обогреватели, а кто-то пьет виски. Температура воздуха в некоторых угловых квартирах к утру опустилась до 10 градусов. В тех, которые в середине дома, до 14-17.





«Комсомолка» отправила актуальные вопросы по поводу аварийного отключения отопления тепла в многоквартирных домах в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».





Спросили – в каких случаях при сильном морозе можно отключить от тепла весь дом и на какое время. Должны ли при аварийной ситуации сотрудники ЖЭС работать в выходные и ночью? Наконец, положен ли жильцам в этом случае перерасчет?





Ответа пока нет.