+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Беларусь-Россия

Когда властям "не до законов": в -25 жилые дома в Минске и Солигорске остались без отопления!

Многоквартирная высотка (118 квартир) по проспекту газеты «Правда», 16 в Минске была отключена от отопления в воскресенье 17 января около 19.00. К утру температура в некоторых квартирах опустилась до +10 градусов!

Когда властям "не до законов": в -25 жилые дома в Минске и Солигорске остались без отопления!
температура утром 18 снваря в одной из квартир минского дома
Причина банальна – аварийная ситуация: в одной из квартир прорвало батарею, вода хлынула и стала заливать этаж, пишет Комсомолка

Благо, хозяев нашли быстро, они приехали в одно время с аварийной службой. Логика подсказывала, что выход этой проблемной батареи надо было заварить, в крайнем случае, отключить один стояк, но не весь дом в два подъезда!

Когда жильцы поняли, что за окном -25, а батареи ледяные, они начали массово звонили по номеру 115, тоже делали и с раннего утра 18 января. 

Диспетчер отвечала, что заявки есть, аварийная свое дело сделала, остальное - за ЖЭС, который тоже в курсе, как и ЖРЭО Московского района. В итоге выяснилось, что вышел из строя регулятор.

Люди греются под тремя одеялами, сидят под пледами в термобелье и байках, включают обогреватели, а кто-то пьет виски. Температура воздуха в некоторых угловых квартирах к утру опустилась до 10 градусов. В тех, которые в середине дома, до 14-17.

«Комсомолка» отправила актуальные вопросы по поводу аварийного отключения отопления тепла в многоквартирных домах в ГО «Минское городское жилищное хозяйство». 

Спросили – в каких случаях при сильном морозе можно отключить от тепла весь дом и на какое время. Должны ли при аварийной ситуации сотрудники ЖЭС работать в выходные и ночью? Наконец, положен ли жильцам в этом случае перерасчет?

Ответа пока нет.

Солигорчанам повезло немного больше. Хотя тоже пришлось ночевать без отопления.

В воскресенье, 17 января, в 18:25 солигорским  спасателям сообщили о поломке теплообменного оборудования в центральном тепловом пункте на проспекте Мира, 12а. 

В результате без отопления и горячей воды остались четыре многоквартирных жилых дома. Подачу тепла удалось восстановить ночью, в 3:35. А вот горячую воду планируется восстановить сегодня примерно в 13 часов, пишет "Звязда".

Пока ремонтировали один теплопункт, пришло сообщение о поломке в другом. В 22:30 стало известно, что поломался насос подачи горячей воды в центральном тепловом пункте по улице Набережной, 12. 

Без горячей воды на данный момент остаются 4 многоквартирных жилых дома. Предполагается, что поломку исправят сегодня, передает Еврорадио.

Напомним, по сведениям синоптиков, минувшей ночью температура воздуха была -23...-28 градусов.

Следует также отметить, что это уже не первые сообщения об отключении отопления и горячей воды в связи с поломками. 

Среди прочего, на минувшей неделе сообщалось в том числе об отключении отопления в протестной Новой Боровой. Правда, тогда устранить неполадки удалось за несколько часов.

Похоже на то, что происходит все оттого, чтосоответствующие службы, вместо того, чтобы готовиться к зиме все лето и осень боролись с протестами, вот сейчас все и ломается.

Такая ситуация свидетельствует о том, что правящий режим, по всей видимости, уже не контролирует ситуацию нигде, кроме как среди силовиков.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]