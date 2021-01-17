+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Бресте школьник упал с балкона 11 этажа

Ученик школы №9 в Бресте упал с 11 этажа. 14-летний Роман погиб в ночь на 17 января.


Несчастье произошло в доме, где снимает квартиру его подруга, сообщает 1reg.by.

Как рассказали друзья Романа, днём 17 января, они собрались у девушки отметить её день рождения. Не обошлось без спиртного. Рома отпросился у родителей на ночёвку. И примерно в час ночи пошёл проветриться на общий балкон. Когда он долго не возвращался, друзья пошли искать его на балкон и увидели мальчика на земле. В тот момент к нему как раз подъезжала скорая.

Следователи, по словам друзей, уже опросили участников вечеринки. Приятели считают, что произошёл несчастный случай.

— Рома не мог сам этого сделать. Он был весёлым, позитивным всегда улыбался, — говорит одна из подруг юноши. — У него было много планов, он хотел стать успешным бизнесменом.

Друзья считают, что он не рассчитал расстояние и просто сильно перевесился через ограждение балкона. Парень был единственным ребёнком в семье.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ОСТАНОВИТЬ БЕСПРЕДЕЛ!
Людмила Мирзаянова
Постановочные туры народу не нужны
Игорь Драко
2021-й: год единства Лукашенко со мною
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]