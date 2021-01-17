В Бресте школьник упал с балкона 11 этажа





Несчастье произошло в доме, где снимает квартиру его подруга, сообщает 1reg.by.





Как рассказали друзья Романа, днём 17 января, они собрались у девушки отметить её день рождения. Не обошлось без спиртного. Рома отпросился у родителей на ночёвку. И примерно в час ночи пошёл проветриться на общий балкон. Когда он долго не возвращался, друзья пошли искать его на балкон и увидели мальчика на земле. В тот момент к нему как раз подъезжала скорая.





Следователи, по словам друзей, уже опросили участников вечеринки. Приятели считают, что произошёл несчастный случай.





— Рома не мог сам этого сделать. Он был весёлым, позитивным всегда улыбался, — говорит одна из подруг юноши. — У него было много планов, он хотел стать успешным бизнесменом.





Друзья считают, что он не рассчитал расстояние и просто сильно перевесился через ограждение балкона. Парень был единственным ребёнком в семье.