Он также прокомментировал ситуацию с пневмонией в нашей стране. По его словам, в данный момент сохраняется тенденция к снижению количества случаев заболевания.





«Мой прогноз был в большей степени о госпитальной пневмонии, наиболее сложной ситуации, которая является по большому счету индикатором данного эпидемического процесса», — сообщил он, отметив, что тенденция достаточно устойчива.





При этом в феврале прогнозируется небольшой рост в связи с сезонными заболеваниями гриппом и другими, относящимися к данной группе. Он полагает, что рост может быть сглажен тем, что более 40% жителей Беларуси были привиты против гриппа.





Он сообщил, что 20 тысяч вакцин «Спутник V», поступивших до Нового года вакцин прошли процедуру проверки качества, ведется вакцинация медработников. Ожидается что очередная партия поступит в ближайшее время и можно будет начать вакцинацию педагогов.





«Ну и самое основное, что я думаю: в первом квартале мы должны уже выпустить под беларусским брендом вакцину «Спутник V» совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского фармпредприятия. Это «Белмедпрепараты», — сообщил он.





Отвечая на вопрос о возможных альтернативах, он сообщил, что касательно вакцин от коронавируса Беларусь ведет также переговоры с Китаем.





«Ну и российские вакцины – не одна «Спутник V» – еще раз повторю, стратегическое направление работы с нашими российскими коллегами, исходя из того, что мы с ними работаем в условиях обмена или в рамках трансфера технологий», — рассказал он, отметив, что контракты с россиянами носят долгосрочный инвестиционный характер.





«Ну и вы знаете, что мы уже приступили к работе по производству собственной вакцины. Конечно, это вопрос более долгосрочный, и он в большей степени перспективный, исходя из того, что ситуация будет сохраняться», — отметил министр.





«Во-вторых, мы вступаем в период времени, когда вирусы и инфекции будут играть свою роль более значимую. И, безусловно, вакцина и профилактика в свою очередь будут играть наиболее значимую роль с тем, чтобы эти эпидемические проявления были как минимум сбиты», — констатировал он.



