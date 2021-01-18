



Белорусы по итогам 2020 года стали лидерами по приросту поданных заявлений о предоставлении статуса беженца в Польше, пишет "Завтра твоей страны"





Согласно данным Управления по делам иностранцев в Польше, в прошлом году международной защиты в этой стране попросили 2,8 тыс. человек. Это на 32% меньше, чем было в 2019 году и связано в основном с пандемией COVID-19.





От белорусов поступило 407 заявлений, что на 1000% больше, чем в предыдущем году. Как отметили в польском ведомстве, рост прошений о международной защите, которая предполагает получение статуса беженца или дополнительную защиту, начался с августа и в сентябре составил около 80 заявлений в месяц.





В итоге белорусы заняли второе место по общему количеству поданных заявлений. Их опередили россияне, от которых поступило 1283 прошений (минус 51% к 2019 году). Также в первую пятерку вошли украинцы (317 человек, минус 27%), афганцы (120 человек, плюс 94%) и таджики (87 человек, минус 25%).





Во время рассмотрения заявлений иностранцы могут пользоваться социальной помощью (включая проживание, питание и медицинское обслуживание) и посещать образовательные программы (например, курсы польского языка).













Каждое заявление в индивидуальном порядке рассматривает Управление по делам иностранцев в Польше. Естественно, не все они удовлетворяются.





В 2020 году положительные решения о предоставлении международной защиты были приняты в отношении 400 иностранцев. Больше всего одобрений получили граждане Турции – 85 человек. Второе место у белорусов – 81 человек. Далее следовали россияне (76 человек), украинцы (28 человек) и таджики (27 человек).





Как отмечено, 2,1 тыс. человек получили отрицательные решения. Из них 1,3 тыс. человек были гражданами России, 314 – Украины и 63 – Таджикистана.





Также около 1 тысячи производств было прекращено по причине того, что иностранцы покинули Польшу, не дождавшись принятия решения. Большинство из них (около 700 человек) составляли россияне, остальные – представители Украины, Таджикистана и других стран.