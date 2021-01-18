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Белорусы в тройке лидеров по числу заявлений о предоставлении статуса беженца в Польше

Годовой прирост на 1000% в Управлении по делам иностранцев в Польше назвали следствием «внутренней ситуации в Беларуси».


Белорусы по итогам 2020 года стали лидерами по приросту поданных заявлений о предоставлении статуса беженца в Польше, пишет "Завтра твоей страны".

Согласно данным Управления по делам иностранцев в Польше, в прошлом году международной защиты  в этой стране попросили 2,8 тыс. человек. Это на 32% меньше, чем было в 2019 году и связано в основном с пандемией COVID-19.

От белорусов поступило 407 заявлений, что  на 1000% больше, чем в предыдущем году. Как отметили в польском ведомстве, рост прошений о международной защите, которая предполагает получение статуса беженца или дополнительную защиту, начался с августа и в сентябре составил около 80 заявлений в месяц.

В итоге белорусы заняли второе место  по общему количеству поданных заявлений. Их опередили россияне, от которых поступило 1283 прошений (минус 51% к 2019 году). Также в первую пятерку вошли украинцы (317 человек, минус 27%), афганцы (120 человек, плюс 94%) и таджики (87 человек, минус 25%).

Во время рассмотрения заявлений иностранцы могут пользоваться социальной помощью (включая проживание, питание и медицинское обслуживание) и посещать образовательные программы (например, курсы польского языка).  

 


Каждое заявление в индивидуальном порядке рассматривает Управление по делам иностранцев в Польше. Естественно, не все они удовлетворяются.

В 2020 году положительные решения о предоставлении международной защиты были приняты в отношении 400 иностранцев.  Больше всего одобрений  получили граждане Турции – 85 человек. Второе место у белорусов – 81 человек. Далее следовали  россияне (76 человек), украинцы (28 человек) и таджики (27 человек).

Как отмечено, 2,1 тыс. человек получили отрицательные решения. Из них 1,3 тыс. человек были гражданами России, 314 – Украины и 63 – Таджикистана. 

Также около 1 тысячи  производств было прекращено по причине того, что иностранцы покинули Польшу, не дождавшись принятия решения. Большинство из них (около 700 человек) составляли россияне, остальные – представители Украины, Таджикистана и других стран.
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