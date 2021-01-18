В Витебске провели обыски и задержали троих студентов
16 января в Витебске задержали и провели обыски у троих студентов, сообщает"Витебская весна".
Тимофей Журкевич / Весна
Мать студента ВГТУ Тимофея Журкевича рассказала, что обыск проходил в рамках уголовного дела по факту угрозы насилием в отношении военнослужащего. Сейчас проводится проверка, у Тимофея забрали жесткий диск компьютера и телефон. Самого парня задержали в ИВС на 72 часа.
По тому же сценарию прошли обыски у Глеба Ивашкевича и Никиты Кохана.
08:10 18/01/2021
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