Тимур Мицкевич вышел на связь

Несовершеннолетний Тимур Мицкевич, который исчез днем 8 сентября из 2-ой детской клинической больницы, жив, здоров и на свободе. Об этом 16 января на своей странице в соцсети сообщил сам парень, а чуть позже рассказал сооснователь компаний BY_help и BYSOL Андрей Стрижак.





«Тимур жив, на свободе и в безопасности. Наконец-то могу написать эти слова и ответить на сотни ваших вопросов. Парня пытали силовики, потом он попал в больницу, откуда ему удалось бежать и залечь на дно. Потом была большая детективная операция, в которой приняли участие десятки человек и я рад тому, что причастен к этому большому делу. За время пока парень был в бегах, к сожалению, умерла его мать. Для помощи семье было собрано более 9 000 евро, которые теперь будут распределены между детьми», – сообщил Стрижак.





Напомним, 12 августа прошлого года Тимура задержали в районе Каменной горки в Минске, а потом из Партизанского РУВД доставили в реанимацию. Он был очень сильно избит. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальную гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз. Парень был в медикаментозной коме, Напомним, 12 августа прошлого года Тимура задержали в районе Каменной горки в Минске, а потом из Партизанского РУВД доставили в реанимацию. Он был очень сильно избит. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса, судорожный синдром, параорбитальную гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз. Парень был в медикаментозной коме, пишет b-g.by





3 сентября Тимура вызвали в Управление Следственного комитета по Минску на допрос по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). Вечером того же дня Следственный комитет опубликовал запись камеры наблюдения 10 августа на улице Притыцкого в Минске. По мнению СК, видео подтверждает, что парень участвовал в «массовых беспорядках». Кроме того, следователи заявили о его причастности к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, прибывшего туда для эвакуации неисправного троллейбуса.





4 сентября во время допроса в Следственном комитете Тимуру стало плохо, его увезли в реанимацию 2-ой клинической больницы. Юношу оставили там под конвоем. 8 сентября Тимура перевели в обычное отделение. В тот же день Мицкевич ушел из больницы вместе с девушкой в белом плаще и больше четырех месяцев о нем не было вестей.



