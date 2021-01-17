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С улиц Минска этой зимой уже вывезено 78 тыс. т снега

С начала зимы дорожные службы столицы вывезли с улично-дорожной сети 78 тыс. т снега, в том числе 10 тыс. т — в снегоплавильный пункт.

Подробности рассказал генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— В среднем в сутки в уборке улиц задействованы 760 единиц техники, в том числе 120 привлеченных, в основном самосвалов для вывоза снега. В уборке пешеходных зон участвуют 780 уборщиков территорий, из них 700 — в дневную смену. С начала зимы для противогололедной обработки улиц использовано 23 тыс. т соли и 25 тыс. т песчано-соляной смеси, — сказал Д. Глинский.
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