С улиц Минска этой зимой уже вывезено 78 тыс. т снега

Подробности рассказал генеральный директор ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».





— В среднем в сутки в уборке улиц задействованы 760 единиц техники, в том числе 120 привлеченных, в основном самосвалов для вывоза снега. В уборке пешеходных зон участвуют 780 уборщиков территорий, из них 700 — в дневную смену. С начала зимы для противогололедной обработки улиц использовано 23 тыс. т соли и 25 тыс. т песчано-соляной смеси, — сказал Д. Глинский.







